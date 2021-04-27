ميانمار.. محتجون يتدربون على قتال المجلس العسكري

نشرت جماعة معارضة في ميانمار تسجيلا مصورا يظهر نحو 120 شابا يركضون في غابة موحلة في ساعة مبكرة من الصباح مرددين هتافات بلغة ميانمار تعبيرا عن استعدادهم للقتال "من أجل الشعب"

ونقلت وكالة "رويترز" عن مون مون، وهي واحدة من مؤسسي الجماعة، إن جماعة قوة الدفاع المتحدة تشكلت من محتجين رافضين لانقلاب أول فبراير الماضي وفروا من القمع الذي راح ضحيته مئات المحتجين بأيدي قوات الأمن.

وأوضحت: "نحن هنا للمشاركة في تدريب عسكري لثلاثة شهور، ولدينا جميعا هدف واحد.. وهو الثورة".

وأضافت مون مون أن عدد من يتلقون التدريب الحالي يصل إلى حوالي 250 شخصا بينهم 20 امرأة، لكن الجماعة تضم حوالي ألف عضو من مختلف أنحاء البلاد.

وتابعت: "سنحارب النظام لا من أجل حزب أو فرد" في إشارة إلى مقاومة الحكم العسكري القائم في ميانمار منذ عقود.

وأفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين بأن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 750 مدنيا منذ الانقلاب