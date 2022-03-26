ميقاتي يلتقي أمير قطر.. ويؤكد: "دول الخليج ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان"

قال رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن دول الخليج، ستعيد علاقاتها الطبيعية مع بيروت، مؤكدا أن لبنان يحرص دائما على تعزيز علاقاته مه جميع الدول العربية.

والتقى ميقاتي، اليوم السبت، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بمقر "منتدى الدوحة"، وتم عرض للعلاقات بين لبنان وقطر، والعلاقة بين بيروت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى هامش منتدى الدوحة بنسخته الـ20، التقى ميقاتي برئيس بوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وتم البحث في الوضع اللبناني والعلاقات اللبنانية- القطرية.

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاءات، قار نجيب ميقاتي: "إن لبنان بحاجة دائما الى هكذا رعاية عربية، وقطر الى جانب لبنان وبإذن الله كل الدول العربية ودول الخليج بالذات، ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن بحاجة الى هذا الاحتضان العربي لوطننا".

وأوضح في مطلع رده على سؤال قائلا: "لا يصح إلا الصحيح، والصحيح أن يكون لبنان دائما على علاقة ممتازة مع الدول العربية ودول الخليج..لبنان عليه أن يكون على علاقة متينة بخاصة مع الدول العربية، وهو من مؤسسي جامعة الدول العربية ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات".

وتابع: "ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت وبإذن الله ستزول مع الزيارات التي سأقوم بها إلى الدول العربية، ومع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج الى طبيعتها، ونحن بحاجة الى هذه العلاقات خاصة مع المملكة العربية السعودية".

وقال: "شعرت خلال لقائي مع صاحب السمو الشيخ تميم أنه يعي تماما المشاكل في لبنان وهو إلى جانبه، ووعد أنه خلال الأسابيع المقبلة فان وزير الخارجية سيزور بيروت ليطلع شخصيا على الحاجات التي يطلبها لبنان".

وعن جهود الحكومة لإيجاد حلحلة للوضع الاقتصادي، قال ميقاتي: "الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان هو عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهذا الامر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. الحكومة تسعى جاهدة الى إعادة التعافي الى الاقتصاد وان شاء الله سيظهر ذلك قريبا".

واستقبل نجيب ميقاتي وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي في مقر إقامته، لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استقبل وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن محمد البوسعيدي وبحث معه العلاقات بين البلدين.

واجتمع ميقاتي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.