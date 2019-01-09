بري يدعو لتأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في لبنان هذا الشهر

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الأربعاء إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر في بيروت، فيما أرجعه إلى فشل البلاد في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ونقل نواب من كتلة بري النيابية عنه بعد اجتماع يوم الأربعاء "في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، يرى وجوب تأجيلها مؤكدا مجددا على ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة".

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا منذ سبع سنوات بعد الحملة التي شنتها الحكومة على الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الاسد.

وتسعى بعض الدول العربية بما فيها تلك الدول التي دعمت المعارضين إلى المصالحة مع حكومة الأسد التي استعادت معظم البلاد بمساعدة روسيا وايران.

وفي الشهر الماضي أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق وأصبح الرئيس السوداني عمر البشير أول رئيس دولة عربي يزور البلاد منذ بدء الصراع. ولكي تعود سوريا مجددا إلى حضن العرب ينبغي على الجامعة العربية أن تتوصل إلى إجماع.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الثلاثاء إن دمشق يجب أن تتخذ عدة خطوات قبل أن تتمكن من العودة إلى الجامعة بما في ذلك إحراز تقدم سياسي في محادثات السلام حول سوريا برعاية الأمم المتحدة.

وقال "عندما يتم ذلك نستطيع الحديث عن هذا الأمر، ولكن في هذه الأثناء ليس هناك جديد يؤهل".

وعزز حلفاء الأسد في لبنان بمن فيهم بري وحزب الله المدعوم من إيران والذي يقاتل إلى جانب الجيش السوري دعواتهم لانضمام سوريا إلى القمة.

وبدا أن الرئاسة اللبنانية تمضي قدما في خطتها لاستضافة القمة في بيروت حيث دعت الصحفيين يوم الأربعاء إلى التقدم بطلبات للحصول على الاعتمادات اللازمة في الوقت المناسب.