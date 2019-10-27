نتنياهو: التوترات التي تشهدها دول المنطقة "هزة أرضية"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو التوترات التي تشهدها عدد من دول المنطقة بأنها تمثل “هزة أرضية”، واعتبر أن التحديات الراهنة توجب تشكيل حكومة إسرائيلية قوية.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد: “الشرق الأوسط يمر بهزة أرضية مرة أخرى، إذ يعصف لبنان ويعصف العراق، بينما تتقدم إيران قدما، وبسرعة في كل هذه المساحات”.

وأضاف: “ندرك أن القوة التي خدمتنا حتى الآن، لابد أن تتعاظم مستقبلا… والتحديات الراهنة وكذلك التحديات التي تكمن في المستقبل القريب توجب علينا اتخاذ قرارات صعبة تستلزم وجود حكومة متينة وقوية، ومن هنا تبرز الأهمية الكامنة في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة”.

وقال: “هذه ليست مسألة سياسية وإنما مسألة وطنية. إنها مسألة أمنية في غاية الأهمية. وآمل بأن نستطيع إحراز تقدم بغية تحقيق هذه الغاية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بيني غانتس في وقت لاحق الأحد بنتنياهو، ضمن المساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.