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نتنياهو يؤكد ضرب اهداف ايرانية بسوريا ويحذر طهران من عواقب تهديد اسرائيل

نتنياهو يؤكد ضرب اهداف ايرانية بسوريا ويحذر طهران من عواقب تهديد اسرائيل
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