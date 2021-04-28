نتنياهو يتراجع ويوافق على تعيين غانتس وزيرا للقضاء

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تعيين بيني غانتس وزيرًا للقضاء، وذلك بعد خلافات تخللها جلسة طارئة وصاخبة لحكومته أمس، وسط تدخل من المحكمة العليا التي كانت من المقرر أن تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أزمة تعيين وزير للوزارة نفسها.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن إعلان نتنياهو المفاجئ جاء قبل وقت قصير من موعد عقد المحكمة الجلسة النهائية لإعلان قرارها، مشيرةً إلى أن الحكومة ستصوت في وقت لاحق من اليوم هاتفيًا على قرار تعيين غانتس.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية عقدت أمس، جلسة مطولة لبحث التماس قدم لها بشأن تعيين وزير دائم لوزارة القضاء، فيما عقد نتنياهو جلسة لحكومته بالتنسيق مع غانتس من أجل ذلك، إلا أن وزراء الليكود رفضوا التصويت لصالح تعيين غانتس أو شخصية من حزبه، فيما صوتوا لصالح تعيين أوفير أكونيس وزيرًا للوزارة، قبل أن يرفض أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة هذه الخطوة، ما دفع المحكمة للتدخل مجددًا.

واعتبرت خطوة نتنياهو تراجع للوراء في معركته التي كان يخوضها من أجل محاولة انتزاع وزارة القضاء لصالح حزبه، في محاولة لخدمته قضائيًا في الملفات التي يواجهها.