نتنياهو يدرس دعوة من زيلينسكي لزيارة اوكرانيا

تلقى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو دعوة من الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي لزيارة كييف، بحسب ما كشفه القناة 13 في التلفزيون الاسرائيلي الثلاثاء.

وبحسب القناة، فقد وجه زيلينسكي الدعوة من خلال وزير الخارجية الاسرائيلي ايولي كوهين الذي التقاه في كييف الاسبوع الماضي، مضيفة ان مكتب نتنياهو يدرس تلك الدعوة حاليا.

ويخشى مسؤولون اسرائيليون من ان تتسبب زيارة مماثلة لنتنياهو الى العاصمة الاوكرانية في زيادة جرعة التوتر القائمة بين الدولة العبرية وروسيا، وفق ما تلفت اليه القناة.

وتضغط اوكرانيا منذ الايام الاولى لبدء الحرب من اجل الحصول على اسلحة اسرائيلية، فيما ترفض تل ابيب الاستجابة للطلب مكتفية بارسال ما تقول انها معدات دفاعية، وخصوصا انظمة انذار لحماية المدنيين.

وخلال زيارته الاخيرة الى إسرائيل، تلقى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن وعدا من نتنياهو بإعادة تقييم الموقف الإسرائيلي بخصوص تزويد أوكرانيا بالاسلحة.

لكن وسائل اعلام اسرائيلية استبعدت ان يغير نتنياهو هذا الموقف في ظل المخاوف من ان ينعكس ذلك على التنسيق بين إسرائيل وروسيا والذي يتيح للدولة العبرية حرية التحرك في اجواء سوريا وشن ضربات جوية هناك.

"لا نريد اغضاب روسيا"

وفي الرابع من الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي في مقابلة مع صحفية فرنسية انه يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، مشيرا الى ان تل ابيب بصدد إعادة صياغة سياستها ودراسة التداعيات السياسية لمثل تلك الخطوة.

وكشف الاعلام الاسرائيلي عن ان زيلينسكي استعان بمشرعين اميركيين بارزين من اجل الضغط على نتنياهو لقبول تزويد اوكرانيا بالاسلحة التي تطلبها.

واضافت ان قادة الجيش والاجهزة الامنية الاسرائيليين يرون انه في حال تغيير الموقف الحالي من تزويد اوكرانيا بالاسلحة، فان القرار يجب ان يكون متعلقا بامدادات لا تؤدي نوعيتها الى اغضاب موسكو، على ان يجري تسليمها من خلال دولة ثالثة وليس مباشرة.

وسبق لنتنياهو ان اعلن العام الماضي استعداده للوساطة بين موسكو وكييف، لكنه لم يفعل حيث انه كان حينها لا يزال في صفوف المعارضة.

ويؤكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ان وساطته سيكون لها تاثير على الارض، من حيث تمتعه بعلاقات جيدة مع الرئيسين فلاديمير بوتين وزيلينسكي.

وفي خلاصة تقييمه لمسألة تزويد اوكرانيا بالاسلحة، قال نتنياهو في المقابلة مع الصحيفة الفرنسية ان تل ابيب لا تريد اغضاب روسيا عندما تقوم الطائرات الاسرائيلية بضرب أهداف في سوريا.