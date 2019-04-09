ولايزال يبدو أن نتنياهو هو الأوفر حظا لتشكيل ائتلاف حاكم مع بعض الأحزاب القومية الصغيرة المؤيدة له.

دعا بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ، بعد ورود "معلومات سيئة" بالنسبة لحزبه.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن نتنياهو سيعقد اجتماعا طارئا في مقره بالقدس بمشاركة ممثلي الليكود في الانتخابات بعد معلومات عن تدني نسبة التصويت لصالح الليكود.

وأدلى نتنياهو بصوته في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، إلى جوار زوجته سارة، داعيا كل الإسرائيليين إلى التصويت، وهو ما وصفه ب"العمل المقدس".

وإذا ما فاز بفترة ولاية أخرى فسيكون أطول رؤساء وزراء إسرائيل توليا للمنصب، متخطيا ديفيد بن جوريون.

إلا أن نتنياهو يواجه منافسة شرسة من قائد الجيش المتقاعد بيني جانتس، الذي يقترب حزبه أزرق أبيض من حزب الليكود في استطلاعات الرأي.

ولايزال يبدو أن نتنياهو هو الأوفر حظا لتشكيل ائتلاف حاكم مع بعض الأحزاب القومية الصغيرة المؤيدة له.

من ناحية أخرى،تواصل بنيامين نتنياهو مع الناخبين بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في ظل الحظر المفروض على استخدام وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني والمنافذ الإعلامية التقليدية في الدعاية خلال يوم الانتخابات.

ونشر نتنياهو رابطا على تويتر وفيسبوك وبث عليه تسجيلا مصورا بالعبرية قال فيه "صباح الخير. هذا الصباح أريد أن أتحدث معكم عبر مسنجر. كل المطلوب ضغطة واحدة على الرابط. أنا في الانتظار".