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نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا بعد "معلومات سيئة" بشأن التصويت لحزبه

نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا بعد "معلومات سيئة" بشأن التصويت لحزبه
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