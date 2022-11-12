نزع ذخيرة غير منفجرة من صدر جندي روسي

تمكن فريق من الجراحين العسكريين الروس من استخراج ذخيرة غير منفجرة من صدر جندي مشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وتم نقل المريض إلى مستشفى وزارة الدفاع بمدينة بيلغورود الروسية لإجراء وتبين عقب فحصه وجود ذخيرة لم تنفجر بأعجوبة اخترقت الأضلاع والرئتين وعلقت في العمود الفقري بين الشريان الأورطي والوريد السفلي بالقرب من القلب.

ويخضع المريض الآن للعلاج وإعادة التأهيل في أحد مستشفيات موسكو العسكرية، بعد إخراج الذخيرة الخطرة.

وأشار الجندي المصاب إلى إن الجراحين العسكريين هم الأبطال الحقيقيون، إذ أنهم أنفسهم كانوا مهدّدين بانفجار الذخيرة في أية لحظة في أثناء العملية الجراحية.