نساء عاريات الصدر يفاجئن المستشار الألماني (فيديو وصور)

وضعت نساء عاريات الصدر، المسشتار الألماني أولاف شولتس، في موقف محرج، عندما اندفعن باتجاهه خلال حدث صحفي، تم تنظيمه في حديقة مكتبه بالعاصمة برلين أمس الأحد.

وخلعت شابتان شقراوتان، الجزء العلوي من ملابسهما، لحظة اقترابهما من المستشار الألماني، ليكشفن عن صدورهن العارية التي كتبت عليها عبارة "حظر الغاز الآن".

وتأتي الحركة الاحتجاجية من قبل نساء عاريات الصدر، كجزء من احتجاج يدعو إلى فرض حظر على استيراد ألمانيا للغاز الروسي.

وبحسب تقارير اعلامية، فإن شولتز، كان في وضعية استعداد لالتقاط الصور، ليجد نفسه خلال لحظات يلتقط الصور مع نساء عاريات.

Topless women protest beside Germany’s #OlafScholz in call for Russian gas ban



During a meeting with the public, Scholz was caught off guard by 2 bare-chested female protesters shouting "Gas embargo now". #Ukraine️ #Ukraine️war #Germany pic.twitter.com/kQ3bypjQio — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) August 22, 2022

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نظرات المستشار الألماني، للسيدتين، والابتسامة التي كانت تعلو محياه وهو ينظر إلى إحدى الشابتين الشقراوتين.

و تدخل حراس الأمن واقتادوا المرأتين بعيدا، وبقي شولتس في نفس المكان وواصل حدث التصوير مع زوار آخرين.

ورغم أن ألمانيا فرضت عقوبات واسعة النطاق على موسكو، إلا أنها لا تزال تعتمد على الغاز الروسي، وقاوم السياسيون الدعوات لخفض إمداداتها بسبب مخاوف من تداعيات اقتصادية وخيمة.