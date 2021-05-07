نصر الله ينفي إصابته بكورونا ويرحب بالحوار السعودي الايراني ويحذر إٍسرائيل

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه لم تظهر لديه أي أعراض وإنه يعاني فقط من التهاب بالقصبة الهوائية.

وقال نصر الله في خطاب لمناسبة يوم القدس "أعاني فقط من التهاب بالقصبة الهوائية وهذا شيء يحدث عادة بسبب تغير الطقس"

وتطرق نصرالله إلى المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بين الرياض وطهران والتصريحات التي أدلى بها مؤخرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص إيران، مشددا على أن كل ذلك "يصب في مصلحة محور المقاومة".

وشدد نصرالله على أن أي مفاوضات تخوضها إيران لن تكون على حساب حلفائها، مضيفا: "التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء ولا تبيعهم ولا تتفاوض عنهم ولذلك نؤيد كل حوار إيراني-دولي أو إيراني-عربي لأنه يساهم في تقوية محور الأصدقاء".

وتابع: "من يجب أن يقلق من الحوار الإيراني السعودي هم حلفاء أمريكا في المنطقة، والذين يرتزقون على المواقف السياسية، وأما أصدقاء إيران لديهم الثقة العالية بأن ما يجري هو لمصلحة محور المقاومة".

ووصف الأمين العام لـ"حزب الله" إيران بأنها أقوى دولة في محور المقاولة على الرغم من الجهود الأمريكية والإسرائيلية والغربية الرامية إلى إسقاط حكومتها، مضيفا أن "كل الرهانات الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بإيران سقطت في هذه الأيام".

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية عبرت المرحلة السابقة وردت "بشكل جدي" على الحوادث التي حصلت في منشأة نطنز النووية، لاسيما من خلال رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%.

وفي موضوع اخر، اكد نصرالله ان جماعته ستكون حذرة صباح الأحد خلال المناورات الإسرائيلية، و"لن نتهاون مع أي خطوة للعدو على الأراضي اللبنانية".