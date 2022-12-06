نظام الاسد يفرض عطلة يومي الاحد القادمين بسبب نقص البنزين

فرض النظام السوري يومي الاحد القادمين حيث سيوافق تاريخمها في 11 و18 الشهر الجاري عطلة رسمية بسبب عجزة عن تأمين الوقود للمواطنين الراغبين في التنقل لاداء اعمالهم الوصول الى جامعاتهم

وقالت الحكومة السورية عقب اجتماع لها انه "نظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".

وقالت انه وبناءا على هذه الظروف فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي (الأحد الموافق لـ 11 الشهر الجاري، والأحد الموافق لـ 18 الشهر الجاري).

وتعاني سورية من نقص حاد في مادة الوقود منذ عدة سنوات بسبب قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام السوري بهدف اسقاطه، الا ان الذي تاثر فقط هو المواطن السوري الذي زادت معاناته بعد 12 عاما من الحرب الاهلية

وعلى الرغم من انقطاع هذه المادة الحيوية والرئيسية الا ان وزارة التجارة الداخلية رفعت أسعار مادتي المازوت والبنزين ليصبح سعر لتر المازوت 5400 ليرة سورية (نحو دولار واحد أميركي)، ولتر البنزين 4900 ليرة سورية، فيما تحتاج الى اضعاف هذا المبلغ للدخول الى السوق السوداء