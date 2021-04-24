نفاذ الاوكسجين من الغواصة الاندونيسية المفقودة

أعلن الجيش الإندونيسي عن اكتشاف ما يرجح أنه الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها خلال تدريبات قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي وكد انها في عمق اكبر من امكانياتها وان مخزون الاوكسجين نفذ فجر السبت

الغواصة الاندونيسية على عمق 850م

وصرح قائد أركان البحرية الإندونيسية الأميرال يودو مارغونو أثناء مؤتمر صحفي اليوم السبت، بأن المسح رصد ما يعتقد أنه غواصة KRI Nanggala-402 المفقودة، في قاع البحر على عمق نحو 850 مترا، ما يتجاوز بشكل ملموس حدود قدراتها.

تجدر الإشارة إلى أن الغواصات من هذا النوع ليست مخصصة للغوص إلى عمق يزيد عن 500 متر.

وأشار الأميرال إلى أنه من الصعب والخطير للغاية إجراء عملية رفع الغواصة المفترضة من هذا العمق الكبير باستخدام مركبات غواصة مشغلة عن بعد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه المركبات التابعة للجيش الإندونيسي قادرة على العمل على عمق يصل إلى ألف متر.

لا تأكيد على وجود ناجين

وأقر مارغونو بأن الجيش لا يستطيع حاليا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين في الغواصة التي كان على متنها 53 بحارا، مؤكدا أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر السبت.

وأوضح أن الغواصة تعرضت، حسب ترجيحات العسكريين، لانقطاع التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة كانت احتياطيات الأكسجين فيها ستنقضي في غضون ثلاثة أيام (أي فجر اليوم السبت)، لكن إذا لم يحدث هناك انقطاع كهربائي، فمن الممكن أن تكون احتياطيات الأكسجين كافية لضمان إبقاء طاقمها على قيد الحياة في غضون خمسة أيام.

واعترف الجيش الإندونيسي رسميا خلال مؤتمر اليوم بغرق الغواصة التي كانت تصنف حتى اليوم "المفقودة".

وأشار مارغونو وقائد الجيش الوطني الإندونيسي، هادي تجاورانت، إلى أن فرق البحث انتشلت حطاما يعتقد أنه من داخل الغواصة المفقودة، بالإضافة إلى اكتشاف بقعة نفطية قرب الموقع الذي اختفت فيه الغواصة، ما يؤكد أنها غرقت.

وأوضح قائد أركان البحرية الإندونيسية أن اكتشاف تلك الحطام يؤكد تعرض الغواصة لضغط من الخارج أو تعرض قاذفة الطوربيدات الخاصة بها لأضرار.