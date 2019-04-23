نفت اعتقال اجانب: سريلانكا تبلغت بالهجمات مسبقا

نفت سريلانكا ان تكون قد اعتقلت مشتبه فيهم من جنسيات اجنبية ردا على تداول اعتقال شخص فيما قالت مصادر ان كولمبو تبلغت بالهجمات مسبقا من الهند

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي، أن التحقيقات حددت أن عددا من منفذي التفجيرات سافروا إلى الخارج ثم عادوا إلى سريلانكا من دون ان يستبعد المسؤول وجود صلة بين هجمات يوم الأحد واعتداءات على المساجد في نيوزيلندا.

وفي سياق التحقيقات، ذكرت الشرطة أنها أوقفت 40 شخصا مشتبها بهم في تفجيرات الأحد، فيما لا تزال تراقب مواطنين سافروا الى سورية للقتال في صفوف داعش

تحذيرات هندية

في الاثناء قالت وكالات انباء ان المخابرات الهندية حذرت سريلانكا من تهديد هجمات على كنائس في الجزيرة قبل ساعات من وقوع تفجيرات يوم الأحد الدامية

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري في سريلانكا ومصدر حكومي هندي، اليوم الثلاثاء، أن موظفين في الاستخبارات الهندية اتصلوا قبل ساعتين من التفجير الأول بنظرائهم السريلانكيين لإبلاغهم بوجود تهديد محدق بكنائس عبر الجزيرة وهو ما اكدته المخابرات السريلانكية

وأسفرت التفجيرات الانتحارية التي هزت سريلانكا صباح يوم الأحد عن مقتل 321 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات، دون أن يقدم أدلة تثبت ضلوعه بالتفجيرات.

