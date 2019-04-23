نفت اعتقال اجانب: سريلانكا تبلغت بالهجمات مسبقا

منشور 23 نيسان / أبريل 2019 - 03:55
أسفرت التفجيرات الانتحارية التي هزت سريلانكا صباح يوم الأحد عن مقتل 321 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين
أسفرت التفجيرات الانتحارية التي هزت سريلانكا صباح يوم الأحد عن مقتل 321 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين

نفت سريلانكا ان تكون قد اعتقلت مشتبه فيهم من جنسيات اجنبية ردا على تداول اعتقال شخص فيما قالت مصادر ان كولمبو تبلغت بالهجمات مسبقا من الهند 

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي، أن التحقيقات حددت أن عددا من منفذي التفجيرات سافروا إلى الخارج ثم عادوا إلى سريلانكا من دون ان يستبعد المسؤول وجود صلة بين هجمات يوم الأحد واعتداءات على المساجد في نيوزيلندا.

وفي سياق التحقيقات، ذكرت الشرطة أنها أوقفت 40 شخصا مشتبها بهم في تفجيرات الأحد، فيما لا تزال تراقب مواطنين سافروا الى سورية للقتال في صفوف داعش 

تحذيرات هندية 
في الاثناء قالت وكالات انباء ان المخابرات الهندية حذرت سريلانكا  من تهديد هجمات على كنائس في الجزيرة قبل ساعات من وقوع تفجيرات يوم الأحد الدامية
ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري في سريلانكا ومصدر حكومي هندي، اليوم الثلاثاء، أن موظفين في الاستخبارات الهندية اتصلوا قبل ساعتين من التفجير الأول بنظرائهم السريلانكيين لإبلاغهم بوجود تهديد محدق بكنائس عبر الجزيرة وهو ما اكدته المخابرات السريلانكية 

وأسفرت التفجيرات الانتحارية التي هزت سريلانكا صباح يوم الأحد عن مقتل 321 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات، دون أن يقدم أدلة تثبت ضلوعه بالتفجيرات.
 

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