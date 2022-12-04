نقل عمر البشير من السجن إلى المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة

أفادت وسائل اعلام بان الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين نقلا من السجن الى المستشفى الاحد، للخضوع لفحوصات طبية عاجلة.

وقالت قناة طيبة السودانية ان نقل البشير وحسين جاء بناء على قرار قضائي.

كما اكد هاشم أبوبكر الجعلي محامي البشير لوكالة انباء رويترز ان الرئيس السوداني السابق عمر ووزير دفاعه نقلا إلى المستشفى"لاستكمال العلاج".

وكانت السلطات اعادت البشير وعددا من اركان حكمه إلى سجن كوبرالشهر الماضي، بعد 9 أشهر امضوها في المستشفى بفضل حكم قضائي سابق.

وطلب محاموه من المحكمة الثلاثاء، اعادته إلى المستشفى بسبب معاناته من مشكلات في ضغط الدم والكلى.

ويُحاكم البشير (78 عاماً) بتهمة الضلوع في انقلاب 1989 الذي قاده الى السلطة قبل ان تتم اطاحته في احتجاجات حاشدة عام 2019.

ومنذ ذلك العام، يشهد السودان فراغا سياسيا، حيث انه بلا رئيس وزراء، كما انه يعاني ازمة اقتصادية مستفحلة بعد تعليق المانحين الدوليين مساعدات بمليارات الدولارات.