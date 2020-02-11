هجوم انتحاري في غرب كابول يوقع ضحايا مدنيين

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أنّ انتحارياً فجّر نفسه في غرب كابول صباح الثلاثاء مما أدّى لسقوط ضحايا مدنيين لم يعرف عددهم في الحال، في أول هجوم ضخم تشهده العاصمة منذ أشهر.



وقالت المتحدّثة باسم الوزارة مروى أميني إنّ "الانفجار نجم عن هجوم انتحاري وأسفر عن وقوع ضحايا مدنيين"، في حين أكّد شاهد عيان أنّ الانفجار وقع في غرب العاصمة.

وذكرت مصادر طلبت عدم نشر أسمائها أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة.



ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. (رويترز)