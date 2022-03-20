هجوم حوثي جديد يستهدف محطة لأرامكو في جدة

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن الأحد، اندلاع حريق محدود محطة تتبع شركة النفط الحكومية (أرامكو) بجدة غربي المملكة، إثر "هجوم عدائي" جديد شنه الحوثيون.

وقال التحالف في بيان "وقع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة".

وأضاف انه "نتج عن ذلك حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية".

واتهم التحالف جماعة الحوثي بالوقوف وراء الهجوم معتبرا ان "الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمن".

وقال التحالف إنه ”سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد“.

وشدد في بيانه على أنه ”يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، والحوثيون يسعون لإفشاله“. مشيرا إلى أنه ”على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة“.

وفي وقت سابق الاحد، أعلن التحالف إحباط هجوم وشيك لميليشيا الحوثي، كانت تحاول من خلاله استهداف حرية الملاحة في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس: ”دمرنا زورقا مفخخا بالحديدة، وأحبطنا هجوما وشيكا يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر“.

#عاجل #التحالف: وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

وكشف التحالف، عن تدمير ”ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر“، مؤكدا أن جهوده ”أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.

كما قالت وزارة الطاقة السعودية إن منشآت نفطية لديها جنوبي المملكة، تعرضت الاحد، لاعتداء بطائرات مسيرة، ما اعتبرته "استهدافا لزعزعة أمن إمدادات الطاقة، وبالتالي الاقتصاد العالمي ككل".

وقال التحالف، إنه ”اعترض ودمر أكثر من 7 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه جنوب المملكة“، مشيرًا إلى تصعيد الميليشيات لهجماتها العدائية لاستهداف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية في المملكة مستخدمة الطائرات المسيرة وصواريخ باليستية وأخرى من نوع ”كروز“.

وأكد التحالف ”وقوع أضرار مادية بمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية للحوثيين ولا خسائر بالأرواح“، معلنا ”إحباط هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع“.

#عاجل #التحالف: على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم العدائي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، كما نشرت الوكالة مقطع فيديو لبعض الأضرار المدنية التي خلفها الهجوم .

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ادانة اميركية

وأدانت الولايات المتحدة الأحد، الهجوم الذي تعرضت له السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ، مجددة "التزامها الراسخ بدعم الدفاع عن المملكة".

وأدانت البعثة بشدة في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية "الهجوم الذي شنه الحوثيون اليوم والذي أسفر عن أضرار في البنية التحتية المدنية في جنوب وغرب المملكة".

وأضافت: "تعرض هذه الهجمات غير المقبولة المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر ويجب أن تتوقف".

وجدد البيان "التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم الدفاع عن المملكة" دون مزيد من التفاصيل.

وشدد البيان على "ضرورة توقف الحوثيين عن محاولاتهم العنيفة لعرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن بقيادة الأمم المتحدة، وذلك حفاظاً على مصلحة الشعب اليمني".