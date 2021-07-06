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هجوم صاروخي يستهدف مطار اربيل بكردستان العراق

منشور 06 تمّوز / يوليو 2021 - 08:56
هجوم صاروخي يستهدف مطار اربيل بكردستان العراق

تعرض مطار اربيل عاصمة اقليم كردستان العراقي لقصف صاروخي مساء الثلاثاء، بحسب ما اعلن جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم.

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وقال الجهاز في بيان إن "هجوما صاروخيا طال مطار أربيل الدولي"، مشيرا إلى تفعيل صافرات الانذار في القنصلية الاميركية في أربيل تزامنا مع القصف.

ونقل موقع قناة السومرية عن مصدر امني قوله ان القصف الصاروخي الذي تعرض له المطار تم بوساطة طائرة مسيرة.

في الوقت نفسه نقلت تقارير عن مصادر امنية قولها ان الهجوم استهدف قاعدة اميركية في محيط المطار.

وقالت مصادر انه جرى إجلاء الركاب من الطائرات في مطار أربيل وإطفاء الأنوار، بالإضافة لإغلاق المجال الجوي فوق المطار.

كلمات دالة:مطار اربيلكردستان

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