هروب جماعي من شواطىء تل أبيب بسبب صواريخ غزة (فيديوهات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مصورة، تظهر لحظات الذعر والرعب لمجموعات كثيفة من الإسرائيليين، المتواجدين على شواطىء البحر في مدينة "تل أبيب"، وهم يهربون، عقب إطلاق صافرات الإنذار.

ويظهر في الفيديو، حالة الهلع والهروب الجماعي، باتجاه الأبنية المقابلة للشاطىء، بهدف الاحتماء، خوفا من الضربات الصاروخية التي تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار، اليوم الأربعاء، في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان".

وأشارت إذاعة الجيش، إلى تعرض مدينة تل أبيب لهجمة صاروخية، تسببت بعرقلة وتعطيل هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.

وأكدت إذاعة الجيش، أن أكثر من 170 قذيفة أطلقت حتى الآن من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء شن هجوم واسع على قطاع غزة، مؤكدا أن إطلاق عملية "السهم والدرع" ضد حركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، جاء بعد استعدادات طويلة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن "اسرائيل" مستعدة لأي سيناريو على جميع الجبهات، وفقا لموقع "آي – 24" العبري.

ونوه أدرعي، إلى أن العملية الأخيرة التي شنها الجيش في غزة، تعتمد على تخطيط ومعلومات استخبارية مهمة.

وشنت اسرائيل فجر الثلاثاء، غارات جوية أدت لاستشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 20 جريحا، من بينهم قادة في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد وهم: جهاد شاكر الغنام، وخليل صلاح البهتيني، وطارق محمد عز الدين.