هزة أرضية تضرب جنوبي العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات الأحد، محافظة واسط جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن دائرة المراصد العراقية إن "هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر على بعد 20 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط (جنوب)".

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان ان مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في قضاء بدرة من محافظة واسط.

واوضح البيان إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 03:45:28 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،2) درجة وتبعد 20 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط".

وأشار إلى أن الهزة "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة"، داعيا المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى بشأن تسجيل خسائر مادية أو بشرية من عدمه.

وكان أعنف زلزال ضرب المنطقة الحدودية العراقية الايرانية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، شعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية، وتسبب بخسائر مادية كبيرة.