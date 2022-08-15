هكذا خطط هادي مطر لقتل سلمان رشدي؟

تشير تقارير اعلامية بريطانية الى ان هادي مطر (24 عاما) اللبناني الذي يحمل الجنسية الاميركية قد خطط قبل ايام للقيام بعملية قتل الكاتب سلمان رشدي، والذي تعرض لعدة طعنات لا يزال يرقد على اثرها في المشفى

هادي مطر عاين المكان قبل التنفيذ

ووفق ما افادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فان هادي مطر حضر الى مسرح الحدث لمعاينة المكان الذي سيقفز منه الى المنصة الرئيسية التي سيتواجد فيها سلمان رشدي، وعلى اثر ذلك حجز تذكرة للمكان الذي وجد انه اسهل للوصول الى المنصة

اشترى التذكرة قبل 24 ساعة

وذكرت الصحيفة البريطانية المشار اليها انفا أن المهاجم حصل على تذكرة لحضور الحفل، ووصل قبل يوم واحد من الهجوم إلى المكان حاملاً هوية مزيفة.

الشرطة لم تتدخل

المثير في الامر وفق الصحيفة فان الشرطة التي كانت تحرس المكان لم تتدخل اثناء وقوع العملية، ومن قام بسحب جسد رشدي من تحت سكين هادي مطر هم الجمهور وأوقف المهاجم، وبعد ذلك قان الشرطيان بتقييد يديه.

ولفت مارتن هاسكل وهو طبيب من ولاية أوهايو إلى أن وجود عنصري الشرطة لم يمنع المهاجم الذي ركض سريعاً نحو المنصة شاهراً سكينه، بدون أيّ عائق.

وتعرض للطعن 12 مرة في العنق والوجه، علماً أن تقارير أخرى ذكرت أن عدد الطعنات بلغ 10 وبعضها في البطن.

بحسب هاسكل، فإن عدداً من الذين كانوا في محاضرة لاحظوا أن مطر كان يتردّد على ساحة مؤسّسة تشوتاكوا.

الهجوم كان مخطط له

وذكر المدعي في مقاطعة تشوتاكوا، حيث وقع الهجوم، ان هادي مطرسافر بالحافلة إلى المقاطعة قبل يوم واحد على الأقل من الحادث، واشترى تذكرة للمحاضرة، الأربعاء.

ومثل هادي مطر (24 عاماً) مرتدياً بدلة السجناء وواضعا كمامة، في جلسة إجرائية أمام محكمة تشوتوكوا حيث هو ملاحق بتهمة "محاولة القتل والاعتداء" ولم يتفوه بكلمة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمس" وصور نشرتها الصحافة المحلية.

ودفع المشتبه به المقيم في ولاية نيوجرسي ببراءته من خلال محاميه وسيمثل مجدّداً أمام المحكمة في 19 آب.



من هو سلمان رشدي؟

يعد سلمان رشدي أحد الكتاب الأكثر شعبية وإثارةً للجدل في القرن العشرين، وهو مؤلفٌ وروائي بريطاني هندي. كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة التي استمرت في جذب اهتمام كلٍّ من النقاد والجمهور حتى الآن. قدرته على الجمع بين الواقعية السحرية والخيال التاريخي جعلته كاتبًا فريدًا وذو طابعٍ خاص.

معظم الأعمال التي كتبها تدور أحداثها في أنحاء شبه القارة الهندية، ومعظمها ذات مواضيع مثل الهجرة إلى ومن الشرق والغرب والحوادث التي تقع بينهما.

دخول رشدي عالم الأدب كان في عام 1975. وعلى الرغم من أن كتابه الأول لم يحظَ بتلقٍ إيجابي كبير، إلّا أنّ رشدي عاد بقوة مع روايته الثانية التي لم تُكسبه فقط الشهرة والاعتراف الدوليين، ولكنّها درّت عليه مردودًا ماديًا ونجاحًا حاسمًا. منذ ذلك الحين، لم ينظر ذلك الكاتب الفريد إلى الوراء وواصل إثارة إعجاب قرائه من خلال رواياته العديدة والقصص القصيرة والواقعية.

كانت رواية رشدي الرابعة “آيات شيطانية” مصدرًا لغضب المجتمع الإسلامي في جميع أنحاء العالم إلى حدّ أنّ آية الله الخميني أصدار فتوى بإراقة دمه وحكمًا بالإعدام ضده.

على الرغم من ذلك، واصل رشدي الكتابة وأصدر العديد من الكتب والروايات. ولمساهمته الهائلة في مجال الأدب، نال رشدي العديد من الجوائز المرموقة، وشهادات الدكتوراه الفخرية وعضويات في عديدٍ من الجامعات.

وُلد السير أحمد سلمان رشدي في بومباي في عائلةٍ مسلمةٍ منحدرة من كشمير. وهو الطفل الوحيد لوالديه.

كان والده أنيس أحمد رشدي محامٍ خريج جامعة كامبردج تحوّل إلى ريادة الأعمال، ووالدته نيجين بهات كان تعمل في مهنة التدريس.

بعد الانتهاء من تعليمه الابتدائي في مدرسة جون كونان في مومباي، انتقل رشدي إلى إنجلترا والتحق بمدرسة الرجبي حيث أنهى دراسته العليا. بعدها ارتاد رشدي كلية كينغز، وبعد ذلك دخل جامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة الماجستير في التاريخ في عام 1968.



تزوج رشدي في عام 1976 من كلاريسا لوارد، وحظي الزوجان بنجلٍ دُعي ظفر عام 1980. إلّا أنّ الزواج لم يدم طويلًا حيث انفصل الاثنان في عام 1987. ثم تزوج من الروائية الأمريكية ماريان ويغينز في عام 1988. ولم ينجح زواجهما هذا أيضًا لينفصلا في عام 1993.

تزوج رشدي إليزابيث ويست إن 1997 لتنجب ميلان في عام 1999. انفصل الاثنان في عام 2004. وكانت الممثلة الأمريكية الهندية وعارضة الأزياء بادما لاكشمي زوجة رشدي الرابعة، وتزوجا في 2004 حتى انفصالهما في عام 2007.

انتشرت اخبار ارتباط رشدي بعارضة الأزياء الهندية ريا سين في عام 2008، لكن لم يكن هناك أي إعلانٍ رسمي من قبلهما.

في عام 1989، نجا رشدي من محاولة مصطفى محمود مزة اغتياله، حيث انفجر الكتاب المحمّل بالمتفجرات قبل الأوان، مما أدى إلى وفاة مزة بدلًا من رشدي.

امتنع رشدي عن الظهور في مهرجان جايبور للأدب في كانون الثاني/ يناير 2012 وألغى جولته في الهند بأكملها بسبب التحذيرات الأمنية. إلا أنّه ظهر رسميًا في البلاد في شهر آذار/ مارس من نفس العام.

يعيش رشدي حاليًا في مدينة نيويورك منذ عام 2000. وخضع لعمليةٍ لتصحيح الإطراق في العين، وهي حالةٌ تسبّب تدلي الجفون بعد أن كان يسبب له ذلك مشاكل في فتح عينيه.

وُلد رشدي لعائلةٍ مسلمة، إلّا أنّه أعلن إلحاده.

بسبب فتوى الخميني حدثت خلافاتٌ سياسية بين إيران والولايات المتحدة في عام 1989.

وكانت مجلة "شتيرن" الألمانية أجرت مقابلة معه قبل أيام من الهجوم في نيويورك، قال فيها "منذ بدأت أعيش في الولايات المتحدة، لم يعد لديّ مشاكل، عادت حياتي إلى طبيعتها"، مبدياً "تفاؤله" رغم "تهديدات القتل اليومية"، بحسب مقتطفات نشرتها المجلة على أن تصدر المقابلة كاملة في 18 آب.

ولم تلغَ "الفتوى" بحق الكاتب، واستهدفت هجمات العديد من مترجمي الرواية، جُرح بعضهم وقتِل آخرون مثل الياباني هيتوشي إيغاراشي الذي قضى طعناً في 1991.