ايران تنفي علاقتها بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي

اعلنت ايران وبشكل رسمي عدم وجود اي صلة مع هادي مطر الذي طعن الكاتب سلمان رشدي صاحب رواية "آيات شيطانية" خلال حدث ثقافي في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، على الرغم من تغريدات من مسؤولين ايرانيين ايدت هذا الفعل

الخارجية: لا علاقة بين ايران وهادي مطر

وقال المتحدث باسم الخارجية لإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "تابعنا الموضوع عبر الإعلام.. لا نعرف شيئا عن منفذ العملية غير الذي سمعناه من الإعلام الغربي.. ونرفض بصورة قاطعة أن يكون على صلة بإيران".

وقال كنعاني: "لا نلوم أحدا غير رشدي وداعميه.. هو تجاوز الخطوط الحمر للمسلمين وأتباع الأديان السماوية وعرض نفسه لسخط شعبي واسع لتطاوله على مقدسات دين سماوي و رسول إلهي".

وتساءل: "إن كانوا يدعمون حرية التعبير لماذا لا يتحملون آراء المفكرين في بعض الملفات.. لماذا نشهد ازدواجية المعايير لدى الغرب؟".

ايران تدين اهانة الديانات

وتابع: "ندين إهانة الديانات السماوية من الناحية القانونية.. لا يمكن ادانة عملية استهداف رشدي دون ادانة اهانته للديانة الاسلامية".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، أصدر فتوى بهدر دم رشدي عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية"، التي قرئت وتم تأويلها على أنها استهزاء بالنص القرآني، وبمقدسات المسلمين.

تصريحات ايرانية مؤيدة لمحاولة القتل

خلال تغريدة لـ مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي قال : "لن أبكي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها وازدراء للمسلمين والإسلام"

وأبدى مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، في تغريدة "تويترية" استغرابه من تزامن الهجوم على رشدي، وقرب إحياء الاتفاق النووي وإحباط واشنطن محاولة اغتيال كانت تستهدف مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، فقال بالتغريدة: "لن أبكي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها وازدراء للمسلمين والإسلام. بيدق إمبراطورية يتظاهر بأنه روائي ما بعد الاستعمار. لكن، أليس من الغريب أننا مع اقترابنا من صفقة نووية محتملة، تقدم الولايات المتحدة ادعاءات بشأن ضربة على بولتون.. ثم يحدث هذا"؟ ونشر أسفل التغريدة صورا لرشدي وبولتون ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق.

كيهان تهنئ المهاجم



هنأت صحيفة “كيهان” اليومية الإيرانيّة المحافظة المتشددة السبت الرجل الذي طعن في ولاية نيويورك الكاتب البريطاني المعروف عالميا سلمان رشدي مؤلف كتاب “آيات شيطانية” الذي صدرت بحقه فتوى منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وكتبت الصحيفة التي يعين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رئيسها “مبروك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي”.

وأضافت “لنقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين”.