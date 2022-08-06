هنية يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال مهاتفة لإسماعيل هنية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبين هنية إن الجرائم ضد شعبنا في غزة هي تعبير عن النوايا العدوانية التي يضمرها الاحتلال تحت مبررات واهية مطالبا بضرورة بوقف العدوان كليًا ورفع اليد الآثمة عن القطاع.

وتشن إسرائيل هجوما على غزة، منذ مساء الجمعة، أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 79 آخرين وفق وزارة الصحة في القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن داود شهاب الناطق باسم “الجهاد الإسلامي” أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في “سرايا القدس” الجناح المسلح للحركة.

في المقابل، أعلنت “سرايا القدس” إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مدن وبلدات إسرائيلية، من بينها تل أبيب.