المقاومة تدك المستوطنات وتشل القبة الحديدية وتطارد لابيد وغانتس

ردت حركة الجهاد الاسلامي على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى بقصف صاروخي طال عدد كبير من المستوطنات في الداخل الفلسطيني المحتل

غانتس ولبيد تحت القصف



وفيما كان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لبيد يعقد مؤتمرا صحفيا الى جانب وزير الدفاع بيني غانتس ، في منطقة حولون وريشون لتسيون وبيت يام انهالت الصواريخ عليهم حيث دوت صفارات الانذار وفر المستوطنين الى الملاجئ، فيما كانت القبة الحديدية تحاول التصدي.

وقالت مصادر فلسطينية ان الانفجارات التي تسمع شرق القطاع ناجمة عن محاولات القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة

لابيد وغانتس في "كيرياه"

100 صاروخ على اسرائيل

واعلنت حركة الجهاد الإسلامي اطلاق أكثر من 100 صاروخ صوب إسرائيل، فيما قالت سلطات الاحتلال : أُطلق خلال نصف ساعة 80 صاروخا، 46 سقطت في إسرائيل، و33 تم اعتراضه.

في قطاع غزّة يتعانقُ صوتُ الصواريخ مع صوتِ الاذان / الفيديو لاطلاق صواريخ قبل قليل نحو تل ابيب وسديروت pic.twitter.com/PdkBzq4ogv — الـشـبـ𓂆ـراوي🇵🇸 #غـزَّة (@M_shebrawy) August 5, 2022

لابيد: لست معنيًا بحملة عسكرية كبيرة ضد غزة لكنني لست خائفًا من ذلك في الوقت ذاته

الجهاد: نسقنا مع باقي الفصائل

وقالت حركة الجهاد الاسلامي ان إطلاق الصواريخ تم بالتنسيق مع باقي الفصائل، واكد مسؤول المكتب الإعلامي للجها د الإسلامي ان سرايا القدس بدأت ردها الأولي على القصف الإسرائيلي، وقال هذه مواجهة مفتوحة وغير محصورة في قطاع غزة.

تعزيز القبة الحديدية

وذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي عزز نشر القبة الحديدية في جنوب البلاد استعداداً لأيام من التصعيد في غزة.

وقالت قناة كان العبرية، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وصل إلى حدود غزة للمرة الثالثة خلال 24 لجلسة لتقييم الأوضاع مع غزة.



وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتصعيد في الجنوب بعد إطلاقه لعملية عسكرية تحت مسمى الفجر الصادق والتي استهدفت عناصر من الجهاد الإسلامي في غزة.

وفي الاثناء اعلنت سلطات الاحتلال عن انهيار الموقع الإلكتروني لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وتساءلت وسائل الاعلام العبرية فيما اذا تعطل موقع الجبهة الداخلية نتيجة الضغط الشديد عليه أم تعرض لهجوم سيبراني؟

في الوقت الذي اعلنت بلدية تل أبيب رسميا فتح الملاجئ العامة، بعد توجيهات من قيادة الجبهة الداخلية.

السفير الاميركي يساند العدوان الاسرائيلي

السفير الأمريكي في إسرائيل تعقيبا على العملية العسكرية في غزة: "نعتقد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحث مختلف الأطراف على التهدئة".

وكان الجيش الإسرائيلي، أقدم على اغتيال قائد "سرايا القدس" -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي- تيسير الجعبري، في شقة سكنية غرب مدينة غزة، إلى جانب قادة آخرين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين وإصابة 55 آخرين، إثر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مساء اليوم.

