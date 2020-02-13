هونغ كونغ تعلق الدراسة حتى منتصف الشهر المقبل بسبب كورونا

أعلنت هونغ كونغ أن المدارس ستظل مغلقة حتى 16 آذار/ مارس المقبل، حيث تكافح المدينة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب عشرات الآلاف في البر الرئيسي للصين.

وقال كيفين يونغ، وزير التعليم في هونغ كونغ، اليوم الخميس، إن المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس.

وأضاف: “تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم”.

وأسفر الفيروس عن 50 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة في هونغ كونغ التي يقطنها قرابة 7,4 مليون شخص.

وفي البر الرئيسي للصين، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1310 حالات على الأقل.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها حالات تم تشخيصها سريريا بعد مراجعة أسلوب التشخيص، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس. (د ب أ)