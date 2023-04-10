هيئة العلماء السعودية تهاجم دعوة المغامسي الى مذهب جديد

هاجمت "هيئة كبار العلماء" السعودية الاثنين، دعوة الشيخ صالح المغامسي لانشاء مذهب اسلامي جديد، معتبرة انها تفتقد الموضوعية والواقعية، بحسب ما نقلته عنها وكالة الانباء الرسمية.

وقالت الهيئة في بيان اوردته الوكالة ان الدعوة التي اطلقها الداعية المغامسية عبر تلفزيون السعودية الرسمي "تفتقد الموضوعية والواقعية.

واعتبرت انه لا حاجة الى مثل هذا المذهب في ظل ان الفقه الاسلامي بمذاهبه "المعتبرة.. يستجيب لمطالب الحياة الحديثة"، كما ان الاجتهاد الجماعي تتم ممارسته عبر الهيئات العلمية والمجامع الفقهية.

واكدت الهئة ان هذه المجامع والمحافل العلمية "تتفاعل إيجابا مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية"

وكان المغامسي، الإمام السابق لمسجد قباء في المدينة المنورة، عبر عن رجائه في الحوار مع تلفزيون السعودية "أن ينشئ على يديه مذهبا إسلاميا جديدا" معتبرا ان "المراجعة لما قد سلف أمر لا مناص منه".

الداعية صالح المغامسي برر هذا الرجاء بالقول "في كل مرحلة من مراحل البناء الفقهي يطغى شيء جديد. لذا لا بد في هذا الزمن عن تحرير المسائل".

وفيما شدد على ان القرآن الكريم هو المرجع النهائي الذي لا يمكن التلاعب به، فقد تحدث عن وجود احاديث غير مسنودة بالشكل الموثوق به مما أضر بالناس "فدخلت أحاديث آحاد، من الصعب نسبتها للنبي".

واشار الى أن الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية ولابد من إعادة قراءته وتمحيصه.

واكد الشيخ صالح المغامسي ان من وضع المذاهب هم من البشر بالتالي لا يوجد ما يمنع بمراجعة ما وضعوه.

وكانت تصريحاته المثيرة للجدل ادت الى اعفائه من الامامة في مسجد قباء، اول مسجد اقيم في الاسلام، عام 2020.