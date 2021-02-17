وأخيرا تلقى نتنياهو اتصالا طال انتظاره من بايدن!

قال مكتب نتنياهو إن ”المحادثة كانت ودية للغاية ودافئة واستمرت نحو ساعة".

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، في أول اتصال علني منذ تولي بايدن منصبه.

وقال البيان: إن ”المحادثة كانت ودية للغاية ودافئة واستمرت نحو ساعة. وأشار الزعيمان إلى العلاقات الشخصية الطويلة بينهما، وقالا إنهما سيعملان معا لتعزيز العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة“.

وتابع: "بحث الجانبان الاستمرار في عدد من الملفات الحيوية وعلى رأسها الدفع باتفاقيات السلام قدما، والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية".

وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار بينهما".

نفى البيت الأبيض، يوم الجمعة، تجاهل بايدن لنتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن ضمن مكالمات هاتفية أجراها مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد.

وثارت تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي ربما يشير إلى الاستياء من علاقات نتنياهو الوثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بالزعيم اليميني بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

وقال نتنياهو “لدينا أيضا أشياء كثيرة نتفق عليها والتحالف قوي جدا… لكن هناك خلافات أيضا حول موضوع إيران والقضية الفلسطينية أيضا”.

وقد يجد نتنياهو هذا التحالف يواجه اختبارا إذا عادت واشنطن للاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب منه ترامب، وأيضا إذا عارضت بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم.

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