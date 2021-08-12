واشنطن تتوعد وارسو بعد قانون وسائل الاعلام

توعدت الولايات المتحدة الاميركية بوقف المساعدات ومعاقبة بولندا بعد اقرارها قانونا يمنع الدول من خارج الاتحاد الاوربي بتملك شركات البث، وقالت انه يمكن أن يقوض المناخ الاستثماري في البلاد، بعد قليل من اصدار وارسو قانون اثار غضب اسرائيل

قانون البث

والأربعاء، أقر مجلس النواب البولندي مشروع قانون يمنع الشركات الأجنبية الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من امتلاك وسائل الإعلام بشكل مباشر في البلاد.

ممنوع امتلاك شركات البث

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن القانون الجديد سيضعف بشكل كبير بيئة الإعلام في البلاد وأنه يهدد حرية التعبير، مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.. لها أهمية محورية للعلاقات الثنائية".

استهداف قناة اميركية شهيرة

واعتبر بلينكن أن القانون الجديد للبث "يستهدف القناة الإخبارية المستقلة الأكثر شعبية"، وهي قناة TVN24 التي يمتلكها قناة "ديسكافيري" الأمريكية والتي وصفها بلينكن بأنها "من أكبر الاسثمارات الأمريكية في البلاد".

وحذر بلينكن من أن بولندا قد تواجه تراجعا في مستويات الاستثمار من قبل الشركات الأمريكية، لأن القانون "يتعارض مع المبادئ والقيم التي تلتزم بها الديمقراطيات المعاصرة".

املاك اليهود

وسبق ذلك اقرار البرلمان البولندي، الأربعاء، قانونا من شأنه أن يمنع فعليا إعادة ممتلكات استولى عليها النازيون إبان الهولوكوست، إلى ذوي اليهود الذين قتلوا في المحرقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي، قالت إن بوادر أزمة دبلوماسية تلوح بين البلدين، على خلفية هذا التشريع، مشيرة إلى أن وارسو تؤخر تعيين السفير الإسرائيلي الجديد فيها.