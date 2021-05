واشنطن تدعو لتجنّب عمليات الإخلاء بالقدس وعباس يطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن

#BreakingNews 😥🤲💔🇵🇸

O Allah save the Palestinians who are injured and besieged at Al-Aqsa Mosque courtyards,they are can't get out to the hospital#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #القدس #فلسطين #القدس_اقرب#SaveSheikhJarrah #SheikhJarrah #Jerusalem #Palestine #PalestinianLivesMatter pic.twitter.com/eHwDbczn4K