واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة يعطي الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

وحثت الخارجية الأميركية البرلمان اللبناني على الموافقة السريعة حتى تتمكن الحكومة الجديدة من العمل على إجراء إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان.

وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة ساهمت هذا العام بما يقرب من 372 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية للشعب اللبناني، مجددا استعداد واشنطن لدعم الحكومة الجديدة في المستقبل.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، تشكيل حكومة جديدة في لبنان، برئاسة ميقاتي، بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة، ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.

وأوردت الرئاسة، على حسابها، على موقع تويتر، أن الرئيس ميشال عون وميقاتي "وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ويأتي التشكيل بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020 وخلافات على تقاسم المقاعد الوزارية بين القوى الرئيسية.

وتعمقت، خلال هذه الفترة، الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي بدأت معالمها صيف عام 2019، وبات معها 78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.