واشنطن تعارض التحرك العسكري على الحدود السورية-التركية

أكد ممثل الولايات المتحدة رفيع المستوى بشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر على معارضة واشنطن الشديدة للتحرك العسكري الذي يزيد من زعزعة استقرار حيوات المجتمعات والأسر في سوريا

وجاءت تصريحات غرانغر عقب أيام من الغارات الجوية والقصف الدامي على الحدود السورية-التركية.

وشدد غرانغر على خطورة التطورات غير المقبوله ، منوها إلى أن الغارات تعرض أيضا عناصر الجيش الأمريكي إلى الخطر، داعيا إلى نزع فتيل التصعيد فورا.

وتشن تركيا غارات جوية على متمردين أكراد مشتبه بهم يختبئون في سوريا والعراق المجاورين وذلك عقب تفجير مميت وقع في 13 نوفمبر في شارع الإستقلال بإسطنبول.