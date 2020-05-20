واشنطن تعاقب 9 مسؤولين إيرانيين

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، فضلاً عن شركة عامة، لاتهامهم بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأفادت مذكرة نشرت على موقع وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ضمن أحدث تحرك لها ضد طهران.

وأضافت المذكرة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية استهدفت تسعة أفراد منهم وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي.

وتابعت أن العقوبات استهدفت كذلك ثلاثة كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أن “النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة شعب طهران، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي”.