واشنطن تعود مجددا للتفاوض مع طالبان

تعود الولايات المتحدة من جديد الى طاولة المفاوضات مع حركة طالبان الافغانية بهدف ما وصفته احلال السلام والاستقرار

وقالت وزارة الخارجية الاميركية أن المبعوث الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، سيتوجه إلى كابل ومن ثم إلى قطر الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات مع حركة "طالبان" حيث سيغادر الاثنين المقبل في مهمة تستمر حتى 1 أغسطس في إطار الجهود المبذولة للتمهيد لـ"عملية سلام تنهي النزاع في أفغانستان".

وأضاف البيان أن خليل زاد سيناقش في كابل "الخطوات التالية في عملية السلام، بما في ذلك تحديد فريق تفاوض وطني يمكنه المشاركة في المفاوضات الداخلية بين الأفغان".

وتأمل واشنطن في إبرام اتفاق سياسي مع "طالبان" قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة أواخر سبتمبر المقبل.

وشنت الولايات المتحدة حربا ضروسا على هذا البلد الفقير واثقلته بعشرات الالاف من القتلى والجرحى والمشردين، لكنها فشلت منذ سبتمبر 2001 حتى اليوم من احلال السلام فيما ازدادت زراعة المخدرات والمجاعة والقتل خارج سياق القانون

ويمكن لأي تقدم يتم تحقيقه أن يمهد الطريق لسحب القوات الأمريكية والدولية المنتشرة في أفغانستان منذ هجمات 11 سبتمبر قبل نحو 18 عاما، والتي حملت الولايات المتحدة على شن هجوم كبير للإطاحة بحكومة "طالبان".