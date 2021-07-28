واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات امنية سورية جديدة

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ادراج 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب

واستهدفت العقوبات الجديدة اجهزة الامن والمخابرات السورية وعدد من السجون السورية

وقالت الخزانة ان الكيانات المشمولة بالعقوبات تتضمن سجن صدنايا العسكري وسجون فرع الخطيب التابع للمخابرات العامة وفروع سرية المداهمة والدوريات و٢٢٧ و٢٩٠ وفرع فلسطين والتحقيق العسكري التابعة للمخابرات العسكرية السورية بالاضافة الى شعبة الاستخبارات العسكرية السورية.

كما شملت العقوبات فصيل احرار الشرقية المعارض لنظام الاسد والذي ينشط في البادية والشمال السوري لدوره "في الانتهاكات ضد السوريين "لا سيما الأكراد، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة. كما ضم التنظيم أعضاء سابقين في داعش إلى صفوفه"

عاجل/ نورث برس

واشنطن: وزارة الخزانة الأميركية تعلن عن عقوبات جديدة تستهدف خمس ضباط استخبارات لحكومة دمشق pic.twitter.com/UO4jKuLcgJ — North Press Agency - عربية (@NPA_Arabic) July 28, 2021

وتاتي هذه العقوبات بعد عقوبات مماثلة صدرت في ايلول ديسمبر 2020 ، زعمت واشنطن ان هدفها الضغط على نظام الرئيس السوري للالتزام بالعملية السياسية ، الا ان مراقبون اكدو ان الهدم هو عرقلة اعادة اعمار البلاد بعد ان شارفت الحرب على نهايتها

ووفق التقارير فان الضرر الابرز من العقوبات الاميركية اصاب المواطنين البسطاء الذين اصطفوا طوابير لايام للحصول على مادة الخبز او تعبئة سيارتهم بالوقود