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واشنطن تقلص مدة الاستثناء الممنوحة للعراق لشراء الغاز والكهرباء من إيران

منشور 26 آذار / مارس 2020 - 11:52
واشنطن تبلغ بغداد بتقليل فترة الاستثناء الممنوحة لها لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران
واشنطن تبلغ بغداد بتقليل فترة الاستثناء الممنوحة لها لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، عن إبلاغ واشنطن بغداد بتقليل فترة الاستثناء الممنوحة لها لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران

وقال المصدر لـRT إن "الولايات المتحدة الأمريكية قلصت مدة الاستثناء الممنوحة للعراق لشراء الغاز والكهرباء من إيران"، مبينا أن "واشنطن أبلغت رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بذلك بعدما وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاستثناء الجديد".

وأضاف أن "مدة الاستثناء الجديد تبلغ 30 يوما بعدما كانت 45 يوما"، مشيرا إلى أن "سبب التقليص وفقا لما أبلغت به واشنطن، هو التدخلات الإيرانية في العراق".

وأشار المصدر إلى أن "الاستثناء قد يلغى بالكامل إذا ما استمرت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق".

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