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واشنطن: لا تمويل لإعادة إعمار سوريا قبل بدء محادثات سلام جادة

واشنطن: لا تمويل لإعادة إعمار سوريا قبل بدء محادثات سلام جادة
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