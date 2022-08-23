واشنطن لرعاياها في أوكرانيا: غادروا الآن

أطلقت الولايات المتحدة الثلاثاء، تحذيرا عاجلا لرعاياها في أوكرانيا، طالبتهم فيه بمغادرة هذا البلد "الآن".

تخشى من توجيه روسيا ضربات جديدة قريبا، تستهدف منشآت مدنية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير نشرته سفارتها في أوكرانيا إن “لديها معلومات عن أن روسيا تكثف جهودها لشن ضربات ضد البنية التحتية المدنية الأوكرانية والمرافق الحكومية في الأيام المقبلة”.

ودعت “المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا الآن باستخدام خيارات النقل البري المتاحة بشكل خاص إذا كانت آمنة”.

وشدد التحذير على أن “الوضع الأمني في جميع أنحاء أوكرانيا شديد التقلب وقد تتدهور الأوضاع دون سابق إنذار”.

وجاء تحذير وزارة الخارجية الاميركية بعد أن أعلن لرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تشن هجمات “بشعة” و”شريرة”، بما في ذلك ضربات صاروخية، بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته شبكة "سي أن أن".

كما يأتي في ظل تصاعد الدعوات في أوساط القوميين في روسيا من اجل شن هجوم شامل على كييف انتقاما من عملية الاغتيال التي استهدفت الفيلسوف ألكسندر دوغين السبت، وأسفرت عن مقتل ابنته داريا دوغينا.

ودوغين شخصية رمزية في السياسة الروسية رغم انه لا يشغل اي منصب رسمي. وكان من شأن فلسفته القومية المتطرفة المعادية للغرب ان تصبح هي الأيديولوجية السياسية المهيمنة في روسيا وساعدت في تشكيل السياسة الخارجية التوسعية للرئيس بوتين، ولا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا.