واشنطن ولندن تدينان إطلاق الصواريخ على إسرائيل

"تصعيد غير مقبول"

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين الهجمات الصاروخية التي تشنها فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة على إسرائيل بأنها "تصعيد غير مقبول" وذلك بعد المواجهات العنيفة مع الفلسطينيين في القدس.

أدلى برايس بهذا التصريح في مؤتمر صحفي اعتيادي مضيفا أن الولايات المتحدة "منخرطة تماما" في تعزيز الجهود الرامية للتهدئة في القدس.

وقبل ذلك، أعرب البيت الأبيض عن "مخاوف جدية" إزاء أعمال العنف في القدس الشرقية المحتلة وسط تصاعد التوترات على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي "نواصل مراقبة العنف في إسرائيل عن كثب. لدينا مخاوف جدية بشأن الوضع بما في ذلك المواجهات العنيفة التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية".

وأشارت بساكي إلى أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان "كرر المخاوف بشأن احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلهم".

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الاثنين إن المملكة المتحدة تدين إطلاق الصواريخ على القدس ومواقع داخل إسرائيل.

ودعا راب على "تويتر" إلى وقف "العنف الجاري في القدس وغزة... نحن بحاجة إلى وقف فوري للتصعيد من جميع الأطراف ووضع حد لاستهداف المدنيين".

ومساء الإثنين، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الإسرائيلي، بعد اجتماع لأكثر من ساعتين، على توجيه ضربة جوية "كبيرة" في قطاع غزة، لكن دون تحرك بري، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، فرض حالة الطوارئ على مسافة تصل إلى 80 كلم من قطاع غزة.

وهذا يعني إعطاء الجيش وقيادة الجبهة الداخلية سلطة فرض قيود على التجمعات وإخلاء السكان من تلك المناطق.

وقرر الجيش الإسرائيلي تعليق الدوام الدراسي في منطقة "غلاف غزة"، الثلاثاء.

ومساء الإثنين، شن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة. وقال الجيش إنه قتل 3 فلسطينيين في غارة شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 20 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال في قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 40 صاروخا تجاه إسرائيل بما في ذلك 7 على مدينة القدس، فيما استهدفت باقي الصواريخ عسقلان وسديروت ومستوطنات بمنطقة غلاف غزة.

كما أصيب إسرائيلي لدى استهداف سيارته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من قطاع غزة على شمال منطقة الغلاف، بحسب بيان للجيش.

وكانت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، منحت في وقت سابق إسرائيل، مهلة حتى مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.