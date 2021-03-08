وزير اردني يستقيل بعد ادائه القسم بساعات

قدم وزير العمل الاردني استقالته بعد ادائه القسم بساعات قليلة، فيما يبدو نتيجة خلافات على الحقيبة الوزارية وصلاحياتها ، وقالت رئاسة الوزراء ان الحكومة قدمت 3 خيارات للوزير معن القطامين واكدت مصادر ان الملك عبدالله الثاني وافق على استقالة الوزير "الدكتور معن القطامين من منصبه، وتكليف وزير التنمية الاجتماعيّة أيمن المفلح، بإدارة وزارة العمل".

وزير العمل والاستثمار

وفي التفاصيل فقد قدم وزير العمل معن القطامين استقالته من الحكومة بعد ساعات فقد من ادئه القسم امام الملك عبدالله الثاني في التعديل الاول لحكومة بشر الخصاونة

وقالت تقارير اعلامية وسياسية اردنية ان الخلافات اندلعت بين الوزير الذي كان يحمل وحقيبة العمل والاستثمار، ورئيس الحكومة الذي اعطاه مسمى وزيرالعمل فقط في التعديل، وهو ما لم يرق للوزير.

بيان رئاسة الحكومة

وأوضح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتمع مساء السبت الماضي بوزير العمل الدكتور معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الإرادة الملكيّة السامية بالموافقة عليه أمس الأحد.

وبيّن دودين أنّ رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتيّ العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.

3 خيارات امام الوزير المستقيل

وأكّد دودين أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات هي: تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.

ونوّه دودين إلى أنّ وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام جلالة الملك عبد الله الثاني أمس، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلّا أنّه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين وزير العمل، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021 #الأردن pic.twitter.com/YOVCiSEukR — RHC (@RHCJO) March 8, 2021

تعديل وزاري

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على إجراء تعديل حكومي مُصغر، شمل 10 وزارات، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن التعديل شمل عشر حقائب وزارية، هي المهندس محمد جميل موسى النجار وزيرا للمياه والري، وعلي حمدان عبد القادر العايد وزيرا للثقافة، والمهندس وجيه طيب عبد الله عزايزة وزيرا للنقل، والدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزيرا للعدل، والمهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزيرا للزراعة، والدكتور محمد خير أحمد أبو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، والدكتور معن مرضي القطامين وزيرا للعمل، والمهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، ومازن عبد الله هلال الفراية وزيرا للداخلية.

من هو الوزير معن قطامين؟

معن مرضي عبد الله القطامين (1 أغسطس 1968 -) سياسي واقتصادي وأكاديمي أردني، شغل منصب وزير العمل ومنصب وزير دولة لشؤون الاستثمار منذ 12 أكتوبر 2020 ضمن حكومة بشر الخصاونة، شغل سابقًا منصب مدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء عبد الله النسور واستقال بعد قرابة شهرين.

معن القطامين

السبت وزير للاستثمار والعمل

الأحد وزير للعمل

الأثنين خارج الحكومة.



الخميس ممكن نرجع نشوفه على اليوتيوب. — Mohannad Alhadeed (@MohannadAlhade1) March 8, 2021

نشاط على وسائل التواصل

يعتبر القطامين ناشط اجتماعي مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل نشاطه عبر مواقع التواصل في نقد النهج الإداري الحكومي الأردني وبعض السياسات الاقتصادية فيها، كما قدّم بعض النصائح والشروحات وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات، وقد جرى استضافته في عدد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، بدأ هذا النشاط في فترة حكومة هاني الملقي الثانية عام 2018، وهو كذلك كاتب ومخرج، حيث كتب وأخرج وأنتج عدد من المسلسلات الدرامية.

نشاط القطامين الاجتماعي

للقطامين نشاط اجتماعي واقتصادي في العالم العربي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تطرق لعدد من القضايا المهمة منها اللجوء السوري والأزمة السورية. ومن أشهر منشوراته في موضوع اللجوء السوري فيلم "أنت لاجئ" وفيلم "سوريا المجد" وقصيدة "رسالة من قدم" وقصيدة "لا تغاري يا شام" وقصيدة "مساء الخير يا حلب". كما له العديد من الأفلام التوعوية في القضية الفلسطينية ومنها "القدس ليست قصيتنا" وفيلم: "شكرا ترامب" وقصيدة "من الدكتور إلى بلفور" وفيلم "عهد".

تطرق القطامين كثيراً لموضوع الوحدة الوطنية وله أفلام عديدة منها "دق خشوم" وفيلم "تكلكوش" وفيلم "الشمطاء". أما في الشأن الاقتصادي الأردني فله عدد كبير من الأفلام التوعوية ومنها "إفلاس الأردن" وفيلم "7 في 7" وفيلم "10 في 10" وفيلم "أردني في الأمازون" وفيلم "حكومة لا حس و لا خبر" وفيلم "خطة التخبط الاقتصادي" . كما يمتلك صفحة مؤثرة على الفيسبوك يتابعها أكثر من 360 ألف شخص، بخلاف نشاطه على اللينكد إن، التويتر، والانستغرام، واليوتيوب.