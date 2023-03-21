وزير الخارجية الأردني: تصريحات عنصرية تصدر عن الحكومة الإسرائيلية

البوابه - أشار أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني إلى التصريحات العنصرية التحريضية الاستفزازية التي أطلقها وزير في الحكومة الإسرائيلية وكذلك على منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي من شأنها انعكاس الفكر الإقصائي والعنصري المتطرف.

وأدان الصفدي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة عمان هذا التصرف واستنكاره كما عبر عن رفضه له، مشددا على أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية لن تنال من الأردن أبدا ولا من حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بشكل واضح على أن تلك التصريحات الصادرة عن وزير المالية لا تمثلها.

وبين وزير الخارجية الأردني أن بلاده أصدرت بيانات واضحة أدانت من خلالها هذه التصرفات التي وصفها بالرعناء.

مضيفا أن التصريحات العنصرية التحريضية لشخص لن تنال منا وثقتنا بأنفسنا وموقعنا كما انها لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

