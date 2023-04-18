وزير الخارجية الكويتي يزور سوريا الخميس المقبل

البوابه - يزور وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله زيارة إلى دمشق الخميس المقب بحسب صحيفة القبس نقلا عن مصدر حكومي..

وجدد وزير الخارجية في الكويت موقف بلاده المبدئي والثابت الرامي إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وذلك عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي.

وشدد العبدالله على أن سوريا بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، لافتا إلى أن الجمهورية السورية بلد عربي ولها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية، حيث أن الشعب السوري شعب شقيق.

