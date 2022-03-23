وزير خارجية ايران في دمشق يبحث مع الاسد مكافحة الارهاب

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حيث يقوم الاخير بجولة تشمل دمشق وبيروت، حيث جرى الحديث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين

تبادل اقتصادي

ووفق وكالة انباء سانا الرسمية السورية فقد جرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون القائم بين البلدين، والجهود التي يبذلها الجانبان من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري على الرغم من الإجراءات غير الشرعية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على كلا البلدين، إضافةً إلى تكثيف العمل من أجل توثيق الروابط المشتركة التي تجمع الشعبين السوري والإيراني بما يخدم مصالحهما ويعزز من صمودهما.

مكافحة الارهاب

كما تناول اللقاء استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، حيث جدّد عبد اللهيان وقوف بلاده إلى جانب سورية وشعبها حتى تحرير كامل الأراضي السورية، معتبراً أنَّ ممارسة سورية لدورها مهمة من أجل الاستقرار في المنطقة وفق سانا

الاتفاق النووي على طاولة البحث

وقالت سانا ان عبد اللهيان قدم للرئيس الأسد عرضاً عن المحادثات الجارية حول الاتفاق النووي الإيراني، وأشار إلى أنّ بلاده قدّمت مبادراتٍ بهذا الشأن بما يتفق مع حقوق ومصالح الشعب الإيراني، مؤكّداً أنَّ التوصل إلى توافقٍ يتطلب إرادةً جدّيةً من قِبل الأطراف الغربية للتجاوب مع هذه المبادرات.

وأكّد الأسد صوابية المسار الذي تسلكه إيران في هذا الإطار عبر تمسكها بالمبادئ والحقوق وعدم التنازل أمام ما تتعرض له من ضغوط، معتبراً أن في السياسة لا توجد نوايا بل معايير ومبادئ، وأنَّ التوصل لاتفاقٍ حول الملف النووي الإيراني أصبح اليوم أكثر أهميةً لخدمة مصالح إيران والمنطقة وللتوازن العالمي.

المقداد استقبل اللهيان

كما استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وقال "الزيارة تشكل فرصة أخرى للتشاور حول الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة".

وأضاف المقداد: "نحن حريصون على أفضل العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك العلاقات بين إيران والدول العربية، والتنسيق بيننا مستمر على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبه، قال حسين أمير عبد اللهيان: "سنبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعد في مقدمة الأولويات".

وتابع عبد اللهيان: "سوريا وإيران في خندق واحد، وإيران تدعم سوريا قيادة وحكومة وشعبا، والعلاقات الثنائية بين بلدينا تمر بأفضل الظروف".

وفي بيان لها، قالت الخارجية الإيرانية: "وصل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق للقاء المسؤولين في هذا البلاد وبحث العلاقات الثنائية" .

وكشفت الخارجية في بيانها أنه "ضمن جدول أعمال هذه الزيارة، إجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والوضع الدولي".