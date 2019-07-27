وزير خارجية عمان في طهران لبحث الأوضاع الإقليمية

وصل وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث “آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة”.

ووفق بيان للخارجية العمانية، وصل بن علوي إلى طهران، في زيارة يلتقي خلالها نظيره الإيراني جواد ظريف، وعددا من المسؤولين الإيرانيين لم يسمهم.

وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد “بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا”.

ونفت واشنطن ومسقط، مؤخرا، أن تكون الأخيرة تقوم بدور وسيط في حل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن في المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي، لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، كانت واشنطن تعتزم توجيهها بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.