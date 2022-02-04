وفاة الملياردير المكسيكي ألبرتو بايريس عن 90 عاما

توفي رجل الأعمال والصناعي المكسيكي، الملياردير، ألبرتو بايريس، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، في صفحته على تويتر: "وفاة ألبرتو بايريس، وهو رجل الأعمال المكسيكي البارز، أعبر عن تعازي المخلصة لأسرته وأصدقائه".

كان بايريس يترأس مجموعة الشركات "Grupo Bal" التي ورثها من والده في سن 28 عاما. وتضم هذه المجموعة أكبر شركة منتجة للفضة في العالم "Fresnillo" وشركة التعدين "Industrias Peñoles" بالإضافة إلى الشركات الطبية والتقاعدية والزراعية والتجارية، وشركات التأمين.

وقدرت مجلة "فوربس" في عام 2022 ثروة أسرة بايريس بـ 8,6 مليار دولار.

وكان رجل الأعمال نفسه يتحدث في مقابلة أن أكبر قدر من الرضا في حياته حصل عليه أثناء عمله كرئيس لمجلس إدارة المعهد المستقل للتكنولوجيا في المكسيك ITAM.