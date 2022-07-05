وفاة الوزير الأردني الأسبق مروان الحمود

نعت رئاسة الوزراء الأردنية الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء والوزير الأسبق مروان الحمود الذي توفي عن عمر يناهز 80 عاما.

ونعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة "بمزيد من الحزن والأسى، فقيد الأردن المرحوم مروان عبد الحليم النمر الحمود، نائب رئيس الوزراء والوزير الأسبق".

وقدّم رئيس الوزراء التعازي لذوي الفقيد.

وكان الراحل الحمود شغل منصب نائب رئيس الوزراء خلال العامين 1999 و2000 وعدة مناصب وزارية منها وزير الزراعة ووزير داخلية للشؤون البلدية والقروية ووزيرا للشؤون البلدية والقروية والبيئة.

والراحل عضو سابق في مجلس النواب وعضو في مجلس الأعيان من المجلس السابع عشر إلى المجلس السابع والعشرين، والأمين العام لمنتدى برلمانيي إفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط، ورئيس بلدية السلط 1968-1970م، وعضو مجلس أمناء جامعة عمّان الأهلية، وعضو المجلس الوطني الاستشاري 1978م، وعضو مجلس النواب 1984-1993م.



السيرة الذاتية للراحل مروان الحمود

‏تاريخ الميلاد: 1/1/1942

الحقائب الوزارية:

وزير الزراعة 1973

وزير داخلية للشؤون البلدية والقروية 1973

وزير للشؤون البلدية والقروية 1976

وزير الزراعة 1986

وزير للشؤون البلدية والقروية والبيئة 1986

وزير للشؤون البلدية والقروية والبيئة 1989

نائب رئيس الوزراء 1999 2000

‏مكان الولادة: السلط

‏المؤهل العلمي: دبلوم زراعة

‏الخبرات العملية:

رئيس بلدية السلط 1968-1970.

الأمين العام لمنتدى برلماني أفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية (2000- حتى الان) .

رئيس مجلس أدارة مؤسسة إعمار السلط (2000- حتى الان).

عضو مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية

عضو المجلس الوطني الاستشاري 1978

عضو مجلس النواب 1984-1993.

عضواً في مجلس الأعيان من المجلس السابع عشر الى المجلس السابع والعشرون.