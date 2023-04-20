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وفاة رئيس الوقف السني الاسبق سعد كمبش بعد اعادة اعتقاله

تاريخ النشر: 20 نيسان / أبريل 2023 - 03:54
توفي رئيس الديوان السني الأسبق في العراق سعد حميد كمبش
توفي رئيس الديوان السني الأسبق في العراق سعد حميد كمبش

توفي رئيس الديوان السني الأسبق في العراق سعد حميد كمبش، خلال عملية اعتقاله في مدينة الموصل من قبل قوة خاصة تتبع وزارة الداخلية حيث افادت معلومات ان الوفاة نتيجة جلطة قلبية بعد ان سار كمبش لمسافات طويلة 

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وقالت مصادر الامن العراقية ان كمبش توفى مباشرة بعد اعتقاله حيث هرب يوم الثلاثاء الماضي، من مركز احتجازه في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

واقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الخميس، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء على خلفية فرار كمبش 

الصورة عن وكالة المورد العراقية
الصورة عن وكالة المورد العراقية 

 

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان : هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى سيارتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة وذلك بعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له

ووثق مقطع فيديو كمبش وهو يخرج من الباب الخلفي للسجن ويستقل سيارة صالون ثم يغادر المكان.

وحكم على كمبش بالسجن 4 سنوات على خلفية قضايا فساد وتلاعب بالمال العام 

 


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