وفاة قاضي "سفاح الإسماعيلية" حزنا

ذكرت وسائل إعلام مصرية يوم السبت، أن أزمة قلبية أودت بحياة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد المستشار أشرف حسين، الشهير بقاضي "سفاح الإسماعيلية" بعد أيام من رحيل والدته.

وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن القاضي فارق الحياة أثناء أدائه عمله.

وأصيب الراحل البالغ من العمر 58 عاما بأزمة قلبية مفاجئة، سقط على إثرها مغشيا عليه أثناء وجوده داخل استراحة المستشارين ببورسعيد، نقل على إثرها إلى مستشفى آل سليمان، حيث أعلنت وفاته لاحقا.

ونقل عن مقربين من المستشار الراحل أنه كان يعاني حالة من الحزن الشديد على والدته، التي رحلت قبل أسبوع.

ومن المقرر أن يوارى الراحل الثرى في مقابر عائلته في محافظة بني سويف عقب إنهاء الإجراءات اللازمة.

واشتهر المستشار الراحل إعلاميا بقاضي "سفاح الإسماعيلية" بعدما أصدر حكما على المتهم فيها عبد الرحمن دبور، بالإعدام شنقا، بتهمة ذبح شخص في الشارع وفصل رأسه عن جسده، في جريمة أثارت حالة من الذعر في الشارع المصري.