اعلنت مصادر اميركية عن وفاة متعاقد اميركي بأزمة قلبية في قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها القوات الاميركية بعد قليل من قصفها بـ 10 صواريخ غراد.

وفاة متعاقد مدني اميركي

وقالت مصادر ان حالة الوفاة جراء أزمة قلبية إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب البلاد وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في العراق لهجوم صاروخي حسبما أفادت قوات التحالف وقيادة العمليات المشتركة العراقية.

وبحسب المصادر، فقد انطلقت الصواريخ من منطقة البيادر، وهي منطقة زراعية تقع على الطريق العام بين هيت والبغدادي.

10 صوارخ على قاعدة عين الاسد

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق واين ماروتو إن 10 صواريخ استهدفت القاعدة التي تضم قوات من التحالف قرابة الساعة 7:20 صباحا بالتوقيت المحلي وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، ذكرت أن قصف القاعدة لم يوقع أية خسائر، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

Initial report: 10 IDF rockets targeted an Iraqi military base, Al Asad Airbase, hosting Coalition troops, on March 03, 2021 at approx 7:20 a.m. (Iraqi time). Iraqi SF are leading the response & investigation. Further information will be released as it becomes available. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) March 3, 2021

وقالت الخلية، في بيان: "10 صواريخ نوع غراد سقطت صباح اليوم، على قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر تذكر"، كاشفة أنه "تم العثور على منصة إطلاق هذه الصواريخ"

الاعلان عن نتائج التحقيق

وأضاف ماروتو، في تغريدة، أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

سقطت في محيط القاعدة

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي إن "10 صواريخ من نوع (غراد) انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار".

وأضاف في تصريحات صحفية أن "الصواريخ وقعت جميعها في محيط قاعدة عين الأسد، ولم تلحق أضرارا مادية أو بشرية بها".

قوات اميركية وعراقية في القاعدة

وتتواجد في القاعدة قوات أميركية وعراقية وقوات من التحالف. وتقع على بعد حوالي 193 كلم غرب بغداد، في محافظة الأنبار.

وكانت تقارير اعلنت إن 14 صاروخا استهدفت القاعدة، مشيرة إلى أنها تضم جناحين كبيرين منفصلين، أحدهما للجانب العراقي (من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة) والقسم الآخر لقوات التحالف.

وأكدت المصادر سماع صوت انفجارات وارتفاع ألسنة الدخان من محيط القاعدة، بالإضافة إلى سماع صوت صافرات الإنذار داخل القاعدة لحظة سقوط الصواريخ.

هجوم سابق

وكانت هذه القاعدة العسكرية تعرضت، في يناير 2020، لهجوم صاروخي إيراني ردا على مقتل في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بضربة أميركية أدت إلى مقتله قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر ذاته.

ومطلع الشهر الجاري، نشرت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية لقطات فيديو جديدة توثق لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية.