وفد أردني إلى السعودية لحل أزمة فلسطيني الجواز المؤقت

نقلت وسائل إعلام أردنية عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، قوله إن وفدا رسميا سيتوجه إلى السعودية لبحث أزمة منع الأخيرة إدخال معتمرين فلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة.

وقال أبو البصل إن الوفد مكون من جهات في وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف، وسيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى السعودية.



وتابع خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية الأحد: "هذه القضية مهمة جدا، ونحن نقدم خدمة نعتز بها ونريد أن نستمر بالعمل بها".

وأشار أبو البصل إلى وجود نحو 4500 حاج يأتون من عرب 48 في كل عام، في إشارة إلى أنهم مهددون بالحرمان من دخول السعودية.

وقال أبو البصل إن خدمة الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين وتسهيل أمور دخولهم السعودية " جزء من ثوابتنا".

واعتبر أبو البصل أن "مناقشة الأمر هو دعم لهذه القضية التي تتولاها المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 1978".

وقال إن "الأردن أصدر جوازات للفلسطينيين لغايات الحج، وهذا الأمر يعمل به منذ ذلك العام بقرار من الملك الراحل الملك حسين بن طلال".

وتكمن مشكلة الجوازات المؤقتة بخلوها مما يعرف بـ"الرقم الوطني"، الذي باتت السلطات السعودية تعده معضلة تمنع دخول فاقده إلى السعودية.