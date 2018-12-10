وفد إسرائيلي إلى روسيا لشرح العملية العسكرية ضد انفاق حزب الله

صورة من بلدة كفركلا بجنوب لبنان تظهر جنودا اسرائيليين يتجمعون قرب موقع حفر على الحدود.

قال مصدر عسكري إسرائيلي ان وفدا من الجيش سيتوجه إلى روسيا الثلاثاء لبحث العملية العسكرية على الحدود مع لبنان ضد "الانفاق الهجومية" لحزب الله.

وبدأت إسرائيل في الخامس من كانون الأول/ديسمبر عملية لتدمير أنفاق تقول انها عائدة الى حزب الله على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان.

وخلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا، سيبلغ الوفد "المؤلف من ضباط كبار يقودهم رئيس العمليات في الجيش الجنرال أهارون هاليفا" الجيش الروسي "التقدم في العملية" قرب لبنان، وفقا لبيان الجيش.

وقد أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان وجود نفق في إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، ولكن بدون ذكر حزب الله.

والأسبوع الماضي، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية هذه الأنفاق. وأعلنت السفارة الروسية في تل أبيب ان بوتين "أكد الحاجة الى الاستقرار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

كما أعاد نتانياهو مجددا تأكيد "سياسة إسرائيل في منع الوجود الايراني في سوريا والتحرك ضد عدوان إيران وحزب الله".